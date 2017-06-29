В первые дни работы «Яндекс.Такси» в Пскове было зафиксировано большое количество ложных заказов

15:30, 29 июня 2017, ПАИ

В первые три дня работы «Яндекс.Такси» в Пскове отмечено большое количество ложных заказов, заявил директор ООО «Новое такси», один из официальных партнеров «Яндекс.Такси» в Пскове Артем Кужанов в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Артем Кужанов пояснил, что искусственное создание ложных заказов связано с недоброкачественной конкуренцией и оно продолжается. «Есть специальные программы, специальные люди сидят. Будут предприниматься меры технического характера», - сказал он.

В целом, директор ООО «Новое такси» назвал первые итоги работы «Яндекс.Такси» в Пскове положительными. «Это что-то новое для Пскова: компаний, работающих только через приложение, у нас нет, - отметил он. - Эксклюзивность предложения – в возможности безналичной оплаты. Такой возможности раньше небыло. Не надо искать мелочь. Примерно 50/50 за первые дни – оплата наличными и по безналу. Псков – город военнослужащих и бюджетников, поэтому у многих деньги на карте».