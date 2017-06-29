93 тысячи евро получат воспитанники Порховской школы-интерната от австрийских благотворителей

15:26, 29 июня 2017, ПАИ

Воспитанники Порховской специальной школы-интерната получат от фармацевтической группы «Merck» (Австрия) поддержку в размере 93 тысяч евро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского Детского фонда.

В 2016-2017 годах несколько интернатных учреждений Псковской области уже получали помощь от компании «Merck». Так, например, выделялись средства на приобретение туристического снаряжения для ребят из Пушкиногорской школы-интерната. В Пыталовской и Опочецкой специальных школах-интернатах появились новые кровати, матрасы и постельное белье. Кроме того, был реализован проект «От сердца к сердцу», разработанный специалистами по работе с приемными семьями.

Всё это стало возможным с помощью партнера Детского фонда, австрийской благотворительной ассоциации «Kleine Herzen» и лично президента организации Паскаль Вайер. Этой зимой она в очередной раз побывала в Порхове, после чего рассказала о нуждах воспитанников представителям Merck Family Foundation. Вскоре было решено, что нужно реализовать в школе-интернате масштабный проект по всесторонней поддержке. Теперь благодаря вкладу «Merk» у всех воспитанников (в школе-интернате обучаются около 210 ребят в возрасте от 7 до 18 лет) появятся новые учебники, кровати, матрасы и постельное белье, промышленные стиральные машины, сушильное и гладильное оборудование. Также идет ремонт душевых, позже будут заменены окна. К новому учебному году все работы уже будут окончены.