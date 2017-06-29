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Культура

Продажа книг и сувениров временно прекратится в усадьбах Пушкинского заповедника

С 1 июля в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» по техническим причинам временно будет прекращена продажа книг и сувениров. Как пояснила Псковскому агентству информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, это связано с техническими проблемами, вытекающими из новых правил торговли. 

При этом подажа билетов на посещение музеев и экскурсий в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» Государственного Пушкинского заповедника, равно как и в «Петровском», и в «Пушкинской деревне» с 1 июля будет идти по привычной для туристов схеме.

Напомним, ранее на сайте Пушкинского заповедника сообщалось, что с 1 июля в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» по техническим причинам прекращается продажа билетов на посещение музеев, экскурсии и продажа сувениров, и что приобрести билеты будет можно только в кассах экскурсионного бюро Научно-культурного центра, музея-усадьбы «Петровское» и  литературно-этнографического комплекса «Бугрово».

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