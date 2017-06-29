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Партнер «Яндекс.Такси» в Пскове об угрозе нападений со стороны конкурентов: Мы к этому готовы

«Мы готовы к этому, держим руку на пульсе. Но надеемся, что Псков – цивилизованный город и до этого не дойдет», - заявил в эфире проекта ПАИ-live партнер сервиса «Яндекс-Такси» в Пскове, директор ООО «Новое такси» Артем Кужанов, отвечая на вопрос, готов ли он и его коллеги к угрозе нападений со стороны конкурентов. Отметим, ранее сообщалось, что в ряде российских регионов машины «Яндекс.Такси» становились объектами нападений со стороны конкурентов, обвинявших сервис в демпинге.

Ранее Артем Кужанов заявил, что в первые три дня работы «Яндекс.Такси» в Пскове было отмечено большое количество ложных вызовов. Он предположил, что искусственное создание ложных заказов связано с недоброкачественной конкуренцией и оно продолжается. «Есть специальные программы, специальные люди сидят. Будут предприниматься меры технического характера», - сказал он.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис «Яндекс.Такси». В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. «Яндекс.Такси» утверждает, что сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.

Выход на псковский рынок нового сервиса уже вызвал негативную реакцию представителей «традиционных» служб такси. Так, председатель объединённого комитета профсоюзов работников такси Псковской области Владислав Нестеров заявил о том, что «любой непрофессионал, который имеет личный автомобиль, будет регистрироваться в этой службе и по вечерам подрабатывать «таксистом».
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