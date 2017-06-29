Партнер «Яндекс.Такси» в Пскове об угрозе нападений со стороны конкурентов: Мы к этому готовы

15:38, 29 июня 2017, ПАИ

«Мы готовы к этому, держим руку на пульсе. Но надеемся, что Псков – цивилизованный город и до этого не дойдет», - заявил в эфире проекта ПАИ-live партнер сервиса «Яндекс-Такси» в Пскове, директор ООО «Новое такси» Артем Кужанов, отвечая на вопрос, готов ли он и его коллеги к угрозе нападений со стороны конкурентов. Отметим, ранее сообщалось, что в ряде российских регионов машины «Яндекс.Такси» становились объектами нападений со стороны конкурентов, обвинявших сервис в демпинге.

Ранее Артем Кужанов заявил, что в первые три дня работы «Яндекс.Такси» в Пскове было отмечено большое количество ложных вызовов. Он предположил, что искусственное создание ложных заказов связано с недоброкачественной конкуренцией и оно продолжается. «Есть специальные программы, специальные люди сидят. Будут предприниматься меры технического характера», - сказал он.

Напомним, с 27 июня в Пскове начал работу сервис «Яндекс.Такси». В городе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. «Яндекс.Такси» утверждает, что сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.