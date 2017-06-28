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Полиция раскрыла кражи велосипедов в Пскове, Великих Луках и двух районах области

За последние дни сотрудники полиции раскрыли кражи велосипедов в Пскове, Великих Луках, Великолукском и Пыталовском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В связи с участившимися кражами велосипедов полиция призывает псковичей принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. «Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - рекомендуют в ведомстве.

Если велосипед всё-таки украли, то следует позвонить в полицию по телефону 02 и сообщить о произошедшем.
 

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