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Общество

50 единиц огнестрельного оружия изъяли великолукские сотрудники Росгвардии с начала года

В Великих Луках врио начальника отдела Росгвардии по Псковской области подполковник Руслан Велиев проинспектировал работу подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

Фото пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области

В ходе служебного совещания с начальниками структурных подразделений Руслан Велиев подвел итоги первого полугодия 2017 года и довел основные задачи на предстоящий период.

В 2017 году сотрудники отделения центра лицензионно-разрешительной работы провели более 600 проверок по месту жительства и пребывания владельцев гражданского оружия. Из незаконного оборота было изъято 50 единиц огнестрельного оружия.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» не допустили случаев краж с охраняемых объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан, выявили 14 преступлений, пресекли более 170 административных правонарушений.

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