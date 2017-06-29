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Общество

Ученики Школы активного гражданина обсудили благоустройство дворов Пскова

В Пскове в Школе активного гражданина, организованной Общественной палатой муниципального образования, состоялась встреча по вопросу благоустройства дворовых территорий в рамках парламентской программы, предложенной партией «Единая Россия», «Формирование комфортной городской среды». Учениками школы стали председатели многоквартирных домов города, участники постоянно работающего Клуба при содействии депутата Псковской городской Думы Ильи Комиссарова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

На встрече директор управляющей компании «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков представил участникам алгоритм подготовки заявки на ремонт двора по программе «Формирование комфортной городской среды». Форма заявки составлена так, чтобы учесть все пожелания  жителей.

Член Общественной палаты Пскова, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Семён Никонов пригласил участников воспользоваться возможностью бесплатной юридической помощи, которая будет предоставляться гражданам с 10:00 до 17:00 в региональном отделении «Ассоциация юристов России» по адресу: улица Ленина, 7.

Добавим, занятия в Школе активного гражданина до 6 сентября будут проходить каждую среду в 18:00 в библиотеке на улице Конной, 6.

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