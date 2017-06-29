2
16:48
Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)
16:28
В Пскове ограничат движение из-за крестного хода
15:01
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:56
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
14:13
Курс на отпуск
13:53
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
12:20
Грозы, ливни и град ожидаются в Псковской области в ближайшие несколько часов
Еще новости
Общество

Рейд по пресечению несанкционированной торговли прошел в Пскове

В Пскове состоялся очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. С проверкой на улицу Яна Фабрициуса выехали начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Сукманов, консультант отдела Ольга Селиверстова, депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров и сотрудники полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Фото pskovgorod.ru

В результате было составлено три протокола об административных правонарушениях на физических лиц за несанкционированную торговлю ягодами, овощами и фруктами. Для физических лиц предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч рублей. Все протоколы направлены на рассмотрение в административную комиссию муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Как пояснил депутат Илья Комиссаров, рейды проводятся с целью приобщить садоводов к реализации сельхозпродукции с соблюдением правил торговли и гигиенических требований к продуктам питания - продажу можно вести на двух ярмарках: по субботам на рынке выходного дня на ул. Пушкина, по четвергам - на площадке за торговым комплексом «Европарк». Также созданы бесплатные торговые места на рынках на улицах Народной, 35а, Текстильной, 9, Яна Фабрициуса, 5а, по Рижскому проспекту, 9, у магазина «Дружба» на Октябрьском проспекте, 37/2.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)
29 июня 2017
Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)
В Пскове ограничат движение из-за крестного хода
29 июня 2017
В Пскове ограничат движение из-за крестного хода
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
29 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
29 июня 2017
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
Грозы, ливни и град ожидаются в Псковской области в ближайшие несколько часов
29 июня 2017
Грозы, ливни и град ожидаются в Псковской области в ближайшие несколько часов
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
29 июня 2017
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
Скончался бывший солист группы «Иванушки International»
29 июня 2017
Скончался бывший солист группы «Иванушки International»

Идет загрузка...