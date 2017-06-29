Рейд по пресечению несанкционированной торговли прошел в Пскове

16:11, 29 июня 2017, ПАИ

В Пскове состоялся очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. С проверкой на улицу Яна Фабрициуса выехали начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Сукманов, консультант отдела Ольга Селиверстова, депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров и сотрудники полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В результате было составлено три протокола об административных правонарушениях на физических лиц за несанкционированную торговлю ягодами, овощами и фруктами. Для физических лиц предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч рублей. Все протоколы направлены на рассмотрение в административную комиссию муниципалитета.

Как пояснил депутат Илья Комиссаров, рейды проводятся с целью приобщить садоводов к реализации сельхозпродукции с соблюдением правил торговли и гигиенических требований к продуктам питания - продажу можно вести на двух ярмарках: по субботам на рынке выходного дня на ул. Пушкина, по четвергам - на площадке за торговым комплексом «Европарк». Также созданы бесплатные торговые места на рынках на улицах Народной, 35а, Текстильной, 9, Яна Фабрициуса, 5а, по Рижскому проспекту, 9, у магазина «Дружба» на Октябрьском проспекте, 37/2.