Псковский облсовпроф высказался против введения курортного сбора

16:24, 29 июня 2017, ПАИ

Псковский областной совет профессиональных союзов высказался против введения курортного сбора. Позицию профсоюзов озвучила главный врач санатория «Хилово» Женя Дудченко в ходе круглого стола на тему «Курортный сбор: вводить или не вводить?», который проходит в рамках заседания клуба сторонников партии «Единая Россия» 29 июня.

«Если нас объявляют оператором сбора, мы не знаем пока, за счет чего мы будем собирать. Пойдет очень серьезное административное движение», - отметила Женя Дудченко и добавила, что это приведёт к уменьшению количества гостей санатория.

«Если даже мы как-то наладим весь этот процесс, то гости будут только отрицательно относиться к этому налогу, появляется еще один сбор. Это отрицательный шаг для тех, кто это все придумал, и для тех, кто собирается все это реализовывать», - подчеркнула главврач. По её мнению, нет никаких оснований полагать, что это улучшит экономику и инфраструктуру. Например, гостиница 40 коек в таких условиях не выживет, считает Женя Дудченко.

Напомним, что 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля. Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале мая. Ввести курортный сбор в сентябре 2016 года поручил президент России Владимир Путин.

Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры регионов. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.