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Общество

В Пскове ограничат движение из-за крестного хода

5 июля до Пскова дойдет международный крестный ход, посвященный 100-летию начала подвигов новомучеников и исповедников церкви русской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, в связи с этим возможно временное ограничение движения автотранспорта.

Проезд планируется ограничить с 13:00 до 15:00 по маршруту Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – улица Советская – Псковский кремль.

Напомним, что крестный ход по маршруту Могилёв - Витебск - Великие Луки — Псков начался 27 мая в Могилёве (Белоруссия). Всего паломники пройдут более 500 км, постоянно соборно совершая в пути молитву и регулярные молебны на остановках. В настоящее время они находятся в Псковской области. 

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