Депутат Госдумы: Закон о «курортном сборе» может быть полезен для Псковской области

16:23, 29 июня 2017, ПАИ

«В каком-то варианте этот закон мог бы быть полезен и для псковского региона», заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский в ходе круглого стола на тему «Курортный сбор: вводить или не вводить?», который проходит сегодня, 29 июня. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, парламентарий напомнил, что сегодня администрации районов не могут выполнять функции очистки береговых зон. А закон о курортном сборе с туристов увеличить инвестиции на развитие инфраструктуры.

Напомним, что 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля. Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале мая. Ввести курортный сбор в сентябре 2016 года поручил президент России Владимир Путин.

Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры регионов. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.

Отметим, что круглый стол «Курортный сбор: вводить или не вводить?» проходит в рамках заседания клуба сторонников партии «Единая Россия»