Специалисты рассказали псковским военнослужащим о вреде наркотиков

19:53, 29 июня 2017, ПАИ

В Пскове полиция провела профилактическую беседу с военнослужащими в рамках всероссийского месячника «Армия против наркотиков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

С солдатами срочной службы, контрактниками и офицерами одной из воинских частей встретились заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева и заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова.

Говорилось, в частности, о мерах ответственности за незаконное хранение, сбыт, потребление наркотических средств и психотропных веществ. Специалисты рассказали, какой непоправимый вред наносится организму человека в процессе употребления наркотических средств и психотропных веществ,

Также собравшиеся посмотрели фильм о жизни бывших наркоманов.