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Общество

Специалисты рассказали псковским военнослужащим о вреде наркотиков

В Пскове полиция провела профилактическую беседу с военнослужащими в рамках всероссийского  месячника «Армия против наркотиков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

С солдатами срочной службы, контрактниками и офицерами одной из воинских частей встретились заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева и заместитель главного врача Псковского наркологического диспансера Татьяна Антонова.

Говорилось, в частности, о мерах ответственности за незаконное хранение, сбыт, потребление наркотических средств и психотропных веществ. Специалисты рассказали, какой  непоправимый вред наносится организму человека  в процессе употребления наркотических средств и психотропных веществ,

Также собравшиеся посмотрели фильм о жизни бывших наркоманов.

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