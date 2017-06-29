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Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)

Сегодня гостем прямого эфира ПАИ-live из отеля «Покровский» стал Артем Кужанов - директор ООО «Новое такси», одного из официальных партнеров «Яндекс.Такси» в Пскове. Накануне новый сервис начал работу в городе, предложив рекордно низкий тариф - минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей.

Почему партнер «Яндекса» считает это обоснованной рыночной ценой, с какими кознями конкурентов уже столкнулись машины «Яндекс.Такси» и какие планы у общероссийского сервиса в Пскове? Об этом и не только шла речь в интервью с Артемом Кужановым.

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