Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)

16:48, 29 июня 2017, ПАИ

Сегодня гостем прямого эфира ПАИ-live из отеля «Покровский» стал Артем Кужанов - директор ООО «Новое такси», одного из официальных партнеров «Яндекс.Такси» в Пскове. Накануне новый сервис начал работу в городе, предложив рекордно низкий тариф - минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей.

Почему партнер «Яндекса» считает это обоснованной рыночной ценой, с какими кознями конкурентов уже столкнулись машины «Яндекс.Такси» и какие планы у общероссийского сервиса в Пскове? Об этом и не только шла речь в интервью с Артемом Кужановым.