Глава Пскова поделился опытом сотрудничества с Витебском на IV Форуме регионов России и Белоруссии

17:00, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня глава Пскова, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский принял участие в работе IV Международного форума регионов России и Белоруссии «От регионального сотрудничества Белоруссии и России к сотрудничеству городов и районов», организатором которого выступил Совет Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В работе форума приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия Александр Попков, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, председатель Челябинской городской Думы, президент Союза российских городов Станислав Мошаров, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Белоруссия Леонид Заяц, председатель Витебского городского исполнительного комитета Виктор Николайкин и другие.

Выступая с докладом, Иван Цецерский поделился опытом сотрудничества Пскова с Витебском, которое началось с подписания Договора о партнерстве в 2000 году: «Традиционным стало участие белорусских партнеров в ежегодной Международной выставке «ПсковЭкспо», где предприниматели имеют возможность не только представлять свои товары и услуги, но и участвовать в различных бизнес-семинарах, заключать договоры. В рамках программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» была создана торгово-ярмарочная площадка для белорусских предпринимателей, так называемый белорусский рынок, на нем представлены участники, реализующие сельхозпродукцию, а также текстиль и косметику по доступным ценам».

Предложение главы Пскова о создании в крупных региональных центрах Российской Федерации белорусских домов торговли и участие отечественных предпринимателей в работе подобных проектов в Республике получило положительный отклик и будет внесено в итоговый протокол форума.

В качестве конструктивного примера сотрудничества с Белоруссией глава Пскова также привел продуктивное взаимодействие в строительной отрасли: «Для Пскова стало выгодным приобретение качественных белорусских стройматериалов. С их использованием построена новая городская школа».

Иван Цецерский отметил, что между Псковом и Витебском налажены тесные и дружеские связи и в области культуры: «Псковичи ежегодно являются участниками и гостями Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» и Международного детского пленэра «Витебск - город Марка Шагала». В Днях города Пскова неоднократно с большим успехом выступал военный духовой оркестр из Витебска».

После выступления глава Пскова присутствовал на церемонии подписания двустороннего соглашения о партнерстве Островского района Псковской области с Глубокским районом Витебской области. Свои подписи под документом поставили глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель Глубокского районного исполнительного комитета Олег Морхат.