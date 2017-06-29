Юлия Белобородова: Законопроект о курортном сборе «бежит впереди поезда»

16:45, 29 июня 2017, ПАИ

Законопроект о курортном сборе «бежит как бы впереди поезда». «Нет механизма контроля за размещением, например, человек приехал, разместился, и нет человека, который будет с меня взимать этот сбор. Те места, в которых размещаются люди, они не заинтересованы в легализации этих сборов. Это не выход из «тени», - считает зампредседателя госкомитета по культуре Юлия Белобородова. Об этом она заявила 29 июня в ходе круглого стола на тему «Курортный сбор: вводить или не вводить?». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. «Еще не понятно, как будут распределяться эти деньги. Отдельно взятые муниципалитеты у нас, например, и являются этими курортными зонами», - добавила Юлия Белобородова.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Козловский подчеркнул, что деньги должны идти именно на туризм. «Здесь, мне кажется, этот курортный сбор мог бы и повлиять положительно», - сказал он.

«Да, деньги должны направляться и на дорогу, и на другие проблемы. Если будет бардак — конечно, это не придаст привлекательности территории. Муниципальным образованиям не до этих вопросов, у них просто нет денег. Они пытаются что-то делать. Я могу ошибаться, но считаю, что этими делами должны заниматься муниципалитеты», - ответила Юлия Белобородова.

Напомним, что 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля. Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале мая. Ввести курортный сбор в сентябре 2016 года поручил президент России Владимир Путин.

Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры регионов. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.