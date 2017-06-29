Светлана Баранова о курортном сборе: Нужно вводить дифференцированные суммы

16:55, 29 июня 2017, ПАИ

«Возможно, нужно вводить дифференцированные суммы [курортного сбора - ПАИ], в зависимости от места размещения», - считает председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре Светлана Баранова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила в ходе круглого стола на тему «Курортный сбор: вводить или не вводить?», который проходит сегодня, 29 июня.

По мнению Светланы Барановой, «в основном туристы голосуют рублем за зарубежные курорты, и введение дополнительного сбора только усугубит ситуацию». Кроме того, по ее мнению, «это поставит под удар малоимущие слои населения». «Бюджет семейного отдыха в этом году уменьшился. Сто рублей для семьи - это очень много», - считает она.

Напомним, что 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля. Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Правительство внесло данный законопроект в Госдуму в начале мая. Ввести курортный сбор в сентябре 2016 года поручил президент России Владимир Путин.

Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры регионов. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.

Отметим, что круглый стол «Курортный сбор: вводить или не вводить?» проходит в рамках заседания клуба сторонников партии «Единая Россия»