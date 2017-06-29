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Общество

Освящение поклонного креста состоялось в великолукской деревне Липец

В деревне Липец Лычевской волости Великолукского района на месте разрушенного храма Воскресения Христова состоялось освящение поклонного креста, установленного по инициативе и на средства жителя деревни Борисоглеб Вячеслава Паздерина . Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, чин освящения совершил настоятель храма Успения Божией Матери села Успенское, иерей Василий Полежаев.

Об истории разрушенной церкви рассказал Почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель РФ, член Союза краеведов России Владимир Орлов.

Со словами благодарности ко всем, кто принимал активное участие в подготовительных работах и установке поклонного креста, обратилась глава сельского поселения «Лычевская волость» Любовь Никифорова. Особые слова признательности прозвучали в адрес Артёма Васильева, безвозмездно изготовившего таблички на поклонные кресты, установленные в волостях в последнее время.

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