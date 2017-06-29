Проректор ПсковГУ о курортном сборе: Овчинка выделки не стоит

17:13, 29 июня 2017, ПАИ

Проректор ПсковГУ, доктор экономических наук Марина Махотаева негативно оценивает законопроект о курортном сборе: по ее мнению «овчинка выделки не стоит». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила в ходе круглого стола на тему «Курортный сбор: вводить или не вводить?», который проходит сегодня, 29 июня.

«Мы не конкурентоспособны в плане бизнеса в сравнении с зарубежными партнерами», - заявила Марина Махотаева. «Непонятна логика: для чего, чтобы туристы уезжали в другие страны?» - добавила она. По ее мнению, «мы не разовьем территории за счет этого сбора. Если говорить в целом об инфраструктуре это не тот инструмент, который может использоваться». «Здесь надо наоборот смотреть - как мы сможешь дополнительно привлечь туристов, курортников, а не вводить дополнительные затраты и сборы», - резюмировала проректор ПсковГУ.

Напомним, что 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

Отметим, что круглый стол «Курортный сбор: вводить или не вводить?» проходит в рамках заседания клуба сторонников партии «Единая Россия»