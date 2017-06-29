Медали «За особые заслуги» получили великолукские выпускники

17:30, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в Великих Луках в Доме культуры Ленинского комсомола состоялось вручение медалей «За особые заслуги» 80 выпускникам образовательных учреждений города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый заместитель главы города Сергей Гусев, поздравляя медалистов, отметил, что итоги единого государственного экзамена показали высокий уровень образовательного процесса в Великих Луках и хорошую подготовку учащихся. «Желаю вам не останавливаться на достигнутом и правильно определить свой дальнейший жизненный путь. Самое главное - оставайтесь достойными людьми, патриотами своего города и страны, живите по совести и несите в мир добро. А после окончания высших учебных заведений возвращайтесь обратно в Великие Луки. Нашему Городу воинской славы очень нужна талантливая, ответственная и энергичная молодежь, которая сможет успешно продолжить взятый курс на развитие», - сказал Сергей Гусев.

Глава администрации города Виктор Каменский подчеркнул, что медаль - это особое отличие за колоссальный труд, умение достигать поставленных целей, а еще - заслуга учителей и родителей, которые на протяжении всех лет были рядом. «Дорогие ребята, вы наша гордость и наша надежда. Именно от вас будет зависеть будущее нашего города и всей нашей страны», - обратился к участникам торжества Виктор Каменский.

Начальник управления образования администрации города Татьяна Лозницкая зачитала приказ о награждении и затем Сергей Гусев и Виктор Каменский вручили выпускникам заслуженные награды.

Специально для этого торжественного дня участники творческих коллективов и солисты подготовили небольшую концертную программу. От имени всех выпускников творческий подарок преподнес выпускник лицея № 11 Глеб Нестеров. Впереди у выпускников - общегородской праздник. В 19:00 начнется традиционное шествие по маршруту площадь Калинина – проспект Ленина – площадь Ленина. Здесь, на центральной площади города, в 19:45 стартует праздничная программа «Бригантина-2017».