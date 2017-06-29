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Общество

Валерий Тюменцев предложил ввести в Псковской области курортный сбор накануне Ганзейских дней

Директор муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев считает, что курортный сбор вполне применим в Псковской области. «У нас скоро Ганза и хотелось бы иметь какие-нибудь сборы в бюджет региона», - заявил он в ходе круглого стола на тему «Курортный сбор: вводить или не вводить?», который проходит сегодня, 29 июня.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Валерий Тюменцев заявил: «Я думаю, что наша область выступит с такой инициативой, наши памятники необходимо развивать». «Мое мнение - нужно не ждать пять лет. Депутаты люди грамотные - они не будут поднимать руку сразу за 100 рублей, а лучше все обдумают. Просто надо дать возможность регионам собирать туристский сбор», - резюмировал он.

В ответ депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский отметил, что «все-таки Ганзейские дни нужно использовать для туристов как знакомство с регионом, а не пугать их сразу туристскими сборами».

Напомним, что 23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти.

Отметим, что круглый стол «Курортный сбор: вводить или не вводить?» проходит в рамках заседания клуба сторонников партии «Единая Россия»

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