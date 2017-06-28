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Происшествия

35 тонн польских грибов уничтожены в Острове

На полигоне твердых бытовых отходов в Острове уничтожены порядка 35 тонн шампиньонов, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Грибы были ввезены на территорию Российской Федерации из Белоруссии без фитосанитарных документов. На упаковочных коробках имелись этикетки, подтверждавшие их польское происхождение.

Вся подкарантинная продукция уничтожена механическим путем.

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