0
18:08
Трасса Петербург – Псков – Невель может «встать» из-за строительства города-спутника в Ленобласти
16:48
Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)
16:28
В Пскове ограничат движение из-за крестного хода
15:01
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:56
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
14:13
Курс на отпуск
13:53
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
Еще новости
Общество

Трасса Петербург – Псков – Невель может «встать» из-за строительства города-спутника в Ленобласти

Строительство под Санкт-Петербургом города-спутника Южный может парализовать трассу Р-23 (Петербург – Псков – Невель), считают члены общественного движения «Гражданин Пушкин». Как сообщает «Новая газета», в петиции, даже первая очередь Южного «заставит и без того перегруженную Киевку (дорогу, ведущую через густонаселенные Гатчинский и Лужский районы в Псковскую область, откуда движется поток в белорусском направлении в сторону стран ЕС) окончательно «встать».

Отметим, что проект города-спутника раз был презентован на Петербургском международном экономическом форуме, где было заключено соглашение, по которому инвестором и генеральным подрядчиком станет турецкая компания «Ренейссанс Констракшн».

Срок реализации проекта – 15 лет. В городе предполагается поселить 134 тыс. человек и создать около 116 тыс. рабочих мест. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трасса Петербург – Псков – Невель может «встать» из-за строительства города-спутника в Ленобласти
29 июня 2017
Трасса Петербург – Псков – Невель может «встать» из-за строительства города-спутника в Ленобласти
Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)
29 июня 2017
Полсчетчика, шеф: ПАИ-live с официальным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове (ВИДЕО)
В Пскове ограничат движение из-за крестного хода
29 июня 2017
В Пскове ограничат движение из-за крестного хода
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
29 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
29 июня 2017
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 30 июня
Грозы, ливни и град ожидаются в Псковской области в ближайшие несколько часов
29 июня 2017
Грозы, ливни и град ожидаются в Псковской области в ближайшие несколько часов
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
29 июня 2017
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив

Идет загрузка...