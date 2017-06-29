Трасса Петербург – Псков – Невель может «встать» из-за строительства города-спутника в Ленобласти

18:08, 29 июня 2017, ПАИ

Строительство под Санкт-Петербургом города-спутника Южный может парализовать трассу Р-23 (Петербург – Псков – Невель), считают члены общественного движения «Гражданин Пушкин». Как сообщает «Новая газета», в петиции, даже первая очередь Южного «заставит и без того перегруженную Киевку (дорогу, ведущую через густонаселенные Гатчинский и Лужский районы в Псковскую область, откуда движется поток в белорусском направлении в сторону стран ЕС) окончательно «встать».

Отметим, что проект города-спутника раз был презентован на Петербургском международном экономическом форуме, где было заключено соглашение, по которому инвестором и генеральным подрядчиком станет турецкая компания «Ренейссанс Констракшн».

Срок реализации проекта – 15 лет. В городе предполагается поселить 134 тыс. человек и создать около 116 тыс. рабочих мест.