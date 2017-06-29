0
15:38
Продажа книг и сувениров временно прекратится в усадьбах Пушкинского заповедника
11:09
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
14:27
Ганза районного масштаба
16:54
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
13:15
Эдуард Банько: Неудовлетворённость - нормальное состояние для творческого человека
12:07
22 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
15:47
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)
Еще новости
Культура

В Пскове завершён прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле»

Завершён прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле». Всего их поступило 118 заявок из 31 региона России, а также Белоруссии, Украины, Эстонии, Испании, Франции и Арабских Эмиратов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковском региональном отделении Союза писателей России. 

По итогам рассмотрения были приняты заявки от 98 поэтов, 20 - отклонены. Полный список авторов-участников фестиваля «Словенское поле -2017» размещен здесь.

В одноименном конкурсе исторической поэзии, который проводится в рамках фестиваля, планируют принять участие 72 поэта, в том числе 40 человек — в номинации «Профи», 32 — в «Открытой номинации», 10 — в номинации «Словенские ключи», учрежденной для молодых поэтов. Еще 16 авторов будут участвовать в фестивале вне конкурса.

В 2017 году в рамках фестиваля состоится также поэтический конкурс ««Там, где к Великой мчится Пскова…», посвящённый памяти поэта, прозаика, литературного критика, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева. В нем решили принять участие 34 поэта.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продажа книг и сувениров временно прекратится в усадьбах Пушкинского заповедника
29 июня 2017
Продажа книг и сувениров временно прекратится в усадьбах Пушкинского заповедника
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
28 июня 2017
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
22 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
22 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)
25 июня 2017
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО) 2
В Пскове состоялись премьерные показы самого масштабного театрального проекта 111-го сезона
23 июня 2017
В Пскове состоялись премьерные показы самого масштабного театрального проекта 111-го сезона 5
Открытие выставки «Псковские ерши»
23 июня 2017
Открытие выставки «Псковские ерши»
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
21 июня 2017
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста 18

Идет загрузка...