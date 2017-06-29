В Пскове завершён прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле»

19:44, 29 июня 2017, ПАИ

Завершён прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле». Всего их поступило 118 заявок из 31 региона России, а также Белоруссии, Украины, Эстонии, Испании, Франции и Арабских Эмиратов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковском региональном отделении Союза писателей России.

По итогам рассмотрения были приняты заявки от 98 поэтов, 20 - отклонены. Полный список авторов-участников фестиваля «Словенское поле -2017» размещен здесь.

В одноименном конкурсе исторической поэзии, который проводится в рамках фестиваля, планируют принять участие 72 поэта, в том числе 40 человек — в номинации «Профи», 32 — в «Открытой номинации», 10 — в номинации «Словенские ключи», учрежденной для молодых поэтов. Еще 16 авторов будут участвовать в фестивале вне конкурса.

В 2017 году в рамках фестиваля состоится также поэтический конкурс ««Там, где к Великой мчится Пскова…», посвящённый памяти поэта, прозаика, литературного критика, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева. В нем решили принять участие 34 поэта.