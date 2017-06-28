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Всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова присяжные признали виновными

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде посчитала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно вердикту присяжных, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства примерно в 23:31 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, осуществляя скрытое наблюдение за ним.

В свою очередь Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства. Губашев вместе с непосредственными исполнителями преступления также следил за Немцовым, а Эскерханов и Бахаев делали это дистанционно. А после убийства все трое, пришли к выводу присяжные, помогали непосредственным исполнителям скрыться от правоохранительных органов.

Присяжные решили, что соучастником Дадаева был Губашев, который вместе со своим подельником скрылся на автомобиле ZAZ с места преступления.

По мнению одного присяжного, Губашев заслуживал снисхождения, но остальные 11 членов коллегии проголосовали против этого.

Лишь один присяжный посчитал, что брат Губашева Шадид не причастен к убийству. Голосование по снисхождению разделились соответствующим образом: «за» проголосовал один присяжный, остальные 11 были против.

За виновность Эскерханова проголосовали 10 из 12 присяжных заседателей, лишь двое присяжных сочли, что подсудимый заслуживает снисхождения.

Подсудимого Бахаева, о недоказанности причастности которого к преступлению говорили представители потерпевших, виновным посчитали 8 из 12 присяжных, столько же высказались за то, что снисхождения он не заслуживает.

 

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