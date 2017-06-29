В Великих Луках прошёл противопожарный рейд

21:27, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в Великих Луках прошел профилактический противопожарный рейд в районе улиц Проектной и Белинского, переулка Колхозного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники ведомства распространили 35 памяток о действиях при возникновении пожара, 20 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также специалисты разъяснили порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями, требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома, напомнили о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед сотрудники МЧС отметили необходимость наличия не придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).

Кроме того, великолучане узнали об обстановке с пожарами на территории города и их основных причинах.