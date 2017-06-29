Храм в честь Святого Духа во второй раз построят в Пустошкинском районе

20:53, 29 июня 2017, ПАИ

В деревне Гультяи Пустошкинского района прошел молебен перед строительством часовни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Молебен возглавил благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Невеля протоиерей Петр Нетреба.

Ранее в этой деревне был храм в честь Святого Духа, построенный в XIX веке. Во второй половине 1930-х годов храм был закрыт, а позже разрушен.

«Однако, в наше время, в деревне еще живы люди, приходившие в старинный Дом Божий на богослужения. Именно по просьбе жителей и их силами, с Божией помощью, скоро на этом святом месте будет построена часовня в честь Святого Духа», - рассказали в епархии.