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Общество

Храм в честь Святого Духа во второй раз построят в Пустошкинском районе

В деревне Гультяи Пустошкинского района прошел молебен перед строительством часовни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото luki-eparhia.ru

Молебен возглавил благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Невеля протоиерей Петр Нетреба. 

Ранее в этой деревне был храм в честь Святого Духа, построенный в XIX веке. Во второй половине 1930-х годов храм был закрыт, а позже разрушен.

«Однако, в наше время, в деревне еще живы люди, приходившие в старинный Дом Божий на богослужения. Именно по просьбе жителей и их силами, с Божией помощью, скоро на этом святом месте будет построена часовня в честь Святого Духа», - рассказали в епархии.

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