Ввоз лошадей из Латвии запрещён в Псковской области

21:12, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) остановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего трех пользовательных лошадей из Латвии в Московскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с несоответствием информации о стране происхождения животных, указанной в ветеринарном сертификате Латвии, разрешении Россельхознадзора, сведениям о стране рождения в международных паспортах ввоз живого товара запрещен, оформлена декларация о возврате груза.