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Экономика

Крупную партию говядины вернули в Белоруссию псковские специалисты

29 июня в Себежском районе был остановлен автомобиль, в котором перемещалась крупная партия говядины в четвертинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Продукция была выявлена в ходе оперативных мероприятий Пограничного управления ФСБ по региону. Транспортировка мяса осуществлялась с нарушениями ветеринарно-санитарных правил. В рамках досмотра специалисты провели его денатурацию раствором метиленовой сини. 

По словам водителя – гражданина Белоруссии, он перевозил принадлежащий ему товар весом около 1800 кг (48 четвертин) для реализации на рынке «Салово» в Санкт-Петербурге.  Однако принято решение о возврате груза в Белоруссию.

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