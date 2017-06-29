Крупную партию говядины вернули в Белоруссию псковские специалисты

21:49, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в Себежском районе был остановлен автомобиль, в котором перемещалась крупная партия говядины в четвертинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Продукция была выявлена в ходе оперативных мероприятий Пограничного управления ФСБ по региону. Транспортировка мяса осуществлялась с нарушениями ветеринарно-санитарных правил. В рамках досмотра специалисты провели его денатурацию раствором метиленовой сини.

По словам водителя – гражданина Белоруссии, он перевозил принадлежащий ему товар весом около 1800 кг (48 четвертин) для реализации на рынке «Салово» в Санкт-Петербурге. Однако принято решение о возврате груза в Белоруссию.