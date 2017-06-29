Контрактники ЗВО снесли около 30 аварийных и списанных зданий

21:39, 29 июня 2017, ПАИ

За месяц в ходе тактико-специальных учений инженерные подразделения Западного военного округа (ЗВО) обрушили и снесли около 30 аварийных зданий и потенциально опасных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Цель – освобождение территории для последующего строительства или передачи очищенных участков в муниципальную собственность.

В общей сложности к выполнению этих работ были привлечены около 150 военнослужащих по контракту, обладающих высокой квалификацией и неоднократно выполняющих подобные задачи, а также задействованы 30 единиц специальной техники.

До конца 2017 года военным инженерам ЗВО предстоит обрушить еще около 150 аварийных и списанных зданий.

Работы проводятся с применением тяжелой инженерной техники, а там, где это неэффективно, — методом подрыва, отметили в военном ведомстве.