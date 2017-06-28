Бывший сотрудник Псковской таможни осужден за соучастие в преступлении

22:34, 29 июня 2017, ПАИ

В Псковской области вынес приговор суда 36-летнему местному жителю и бывшему заместителю начальника отдела таможенного поста Псковской таможни. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Установлено, что в мае 2014 года к ранее судимому за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями мужчине обратился знакомый и предложил за материальное вознаграждение оказать помощь в беспрепятственном открытии таможенного транзита товаров, перемещаемых через границу. При этом сведения о товарах в документах не соответствовали их фактическому содержанию.

Организатор перемещения товаров, 36-летний пскович разработал план преступления, с помощью вышеназванного знакомого нашел исполнителя, осуществившего открытие процедуры таможенного транзита, и соучастника - сотрудника таможни, который, используя должностные полномочия, устранил препятствия во время перемещения груза.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Рыночная стоимость незаявленного в автомобиле товара составила более 500 тысяч рублей. Он конфискован в доход государства.

Приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, бывшему сотруднику таможни - 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.