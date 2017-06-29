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Общество

Названа десятка самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Названа десятка автомобилей, водители которых приносят страховщикам самые большие убытки по ОСАГО после аварий. Об этом сообщает портал «За рулем» со ссылкой на рейтинг компании «АльфаСтрахование».

ТОП-10 аналитики составили, учитывая сколько выплатит страховая на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис «автогражданки» для конкретной марки автомобиля. Они брали во внимание чистые выплаты, без участия так называемых автоюристов. Рассматривался период с 15 июня 2016 года по 15 июня 2017 года. 

Напомним, согласно Закону об ОСАГО, в рамках действующих тарифов коэффициент убыточности не должен превышать 77%. 

В итоге первое место занял  Jaguar, его убыточность составила более 143%. На второй строчке - Daewoo/Ravon со 140%. Третье и четвертое места получили отечественные автомобили ГАЗ и ВАЗ - 135% и 134%. На каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 руб. и 1,34 руб. соответственно. 

Показатели убыточности японских Datsun и Daihatsu составляют 133% и 132%, соответственно. На седьмом месте китайская Geely — 130%. Замыкают десятку лидеров антирейтинга — Infiniti/Subaru — по 100%, и Honda — 96%. 
 

 

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