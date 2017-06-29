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Культура

«Хохлатый ибис» китайского режиссера стал победителем Московского кинофестиваля

Документальный фильм «Хохлатый ибис» китайского режиссера Лян Цяо стел победителем 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Такое решение приняло жюри смотра 29 июня, сообщает портал «Лента.ру».

Картина получила главный приз фестиваля — награду «Золотой Святой Георгий». «Хохлатый ибис» рассказывает историю пекинского репортера Винса Кана, который возвращается в родной город, чтобы снять сюжет о редкой птице. В ленте поднимается проблема экологии в современном Китае.

Также «Серебряный Святой Георгий» за режиссуру присудили турецкому режиссеру Фикрету Рейхану за фильм  «Желтая жара» о семье нелегальных иммигрантов.

Кроме того, спецприза жюри удостоился российский фильм «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Главные роли в нем исполнили Светлана Немоляева, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков и Елена Морозова.

Отметим, что жюри ММКФ-2017 возглавил финский режиссер Йорн Йохан.

 

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