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Общество

Единый телефон справочной службы 122 появится в России

Минкомсвязи подготовило проект ведомственного приказа об изменении телефонной нумерации. В ближайшие несколько лет в России появится единый для всех регионов короткий номер телефона справочной службы 122, пишет газета «Известия».

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин предположил, что справочная информация по единому телефону будет та же самая, что сейчас предоставляется на портале госуслуг. «Такой сервис может быть полезен, но заранее не понятна логика его работы», – сказал он.

Эксперт также отметил, что новые технологии и роботизированные автоответчики позволят обеспечить высокое качество предоставления справок. «Хуже, если это распределенный по регионам традиционный колл-центр с государственной, местами неактуальной, а местами коммерческой информацией», – добавил А. Щельцин.

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