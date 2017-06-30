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Общество

Из незаконного владения Стругокрасненских тепловых сетей истребован участок лесного фонда

По требованию Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры принято решение об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка лесного фонда в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что в 2005 году администрация района предоставила в аренду МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» участок в Сиковицкой волости, вблизи озера Барское, площадью более 11 тыс. кв. м. для строительства базы отдыха. В 2007 году с письменного разрешения администрации района МП «ЖКХ» передало этот участок в субаренду МП «Стругокрасненские тепловые сети».

При проведении работ по землеустройству и землепользованию на территории района филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» было выявлено наложение границ предоставленного участка с участком, относящимся к категории земель лесного фонда с разрешенным использованием для ведения лесного хозяйства.

Вместе с тем, пунктом 1 статьи 8 Лесного кодекса РФ установлено, что участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, у администрации Стругокрасненского района отсутствовали правовые основания для распоряжения земельным участком, расположенным на землях государственного лесного фонда.

Кроме того, использование участка лесного фонда для строительства базы отдыха противоречит требованиям статьи 7 Земельного кодекса РФ.

По результатам проверки прокуратура направила в Арбитражный суд Псковской области исковое заявление к МП «Стругокрасненские тепловые сети» об истребовании земельного участка из незаконного владения.

Требования прокурора удовлетворены, судом установлен факт предоставления земельного участка с грубым нарушением норм действующего законодательства.

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