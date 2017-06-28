На Псковском озере у катера с пассажирами закончилось топливо

09:10, 30 июня 2017, ПАИ

29 июня около 23:00 на Псковском озере катер «Феникс – 600» встал на якорь в районе деревни Видовичи (около 200 метров от берега), стало известно Псковскому агентству информации.

Выяснилось, что по пути с острова Семский в Псков у катера, на борту которого находились шесть пассажиров, закончилось топливо.

На место были вызваны спасатели, которые предоставили топливо для заправки катера, пассажиры в помощи не нуждались. Судно своих ходом направилось в направлении деревни Щиглицы, буксировка не потребовалась.