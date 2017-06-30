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Общество

Абоненты Tele2 теперь на Карибах в роуминге сети Digicel

Клиенты Tele2 теперь могут пользоваться роумингом в сети Digicel в странах Карибского бассейна, таких как Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Бонэйр, Гайана, Гаити, Гваделупа, Гвиана, Гренада, Доминика, Кюрасао, Мартиника, Монтсеррат, Панама, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Бермудские и Британские Виргинские острова, Острова Кайман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании. 

На этих территориях абонентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 65 рублей за минуту входящего или исходящего вызова на все направления. Стоимость отправки одного текстового или мультимедийного сообщения составляет 12 рублей.

Клиенты оператора могут подключить опцию «Разговоры без границ», которая позволяет принимать все вызовы по цене 5 рублей за минуту. Абонентская плата за услугу составляет 5 рублей в сутки. Подключить «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#.

Tele2 также дает своим абонентам возможность воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам: 1 Мб данных будет стоить 50 рублей. Абоненты Tele2 могут оптимизировать расходы на интернет, подключив опцию «Интернет за рубежом». Услуга позволяет скачивать 10 Мб трафика за 300 рублей.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

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