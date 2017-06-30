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Общество

11 учреждений и организаций проверит Госинспекция труда в Псковской области

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно утвержденного Плана проверок на 2017 год в июле проверит 11 организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе инспекции. 

Проверки коснутся следующие учреждения и организации области: ООО «Великолукская фабрика трикотажной продукции «Тривел», МБОУ «Дедовичская средняя школа №2», ГАУЗ ПО «Стоматологическая поликлиника», ОАО «Псковский завод механических приводов», ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления», ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1», МУП Усвятского района «Коммунхоз», администрация Невельского района, ИОМС  «Администрация Островского района», МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие ЖКХ», МП Гдовского района «Теплосервис».

Половина  из  указанных  проверок  пройдет совместно с другими органами надзора и контроля.

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