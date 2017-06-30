11 учреждений и организаций проверит Госинспекция труда в Псковской области

19:31, 30 июня 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно утвержденного Плана проверок на 2017 год в июле проверит 11 организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе инспекции.

Проверки коснутся следующие учреждения и организации области: ООО «Великолукская фабрика трикотажной продукции «Тривел», МБОУ «Дедовичская средняя школа №2», ГАУЗ ПО «Стоматологическая поликлиника», ОАО «Псковский завод механических приводов», ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления», ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1», МУП Усвятского района «Коммунхоз», администрация Невельского района, ИОМС «Администрация Островского района», МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие ЖКХ», МП Гдовского района «Теплосервис».

Половина из указанных проверок пройдет совместно с другими органами надзора и контроля.