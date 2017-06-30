Нетрезвого водителя мопеда задержала полиция в Пушкиногорском районе

10:28, 30 июня 2017, ПАИ

В Пушкиногорском районе полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 29 июня в 23:00 в Пушкиногорском районе на 3-ем километре дороги Пушкинские Горы - Велье полицейские остановили 45-летнего местного жителя, который управлял мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.