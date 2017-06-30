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Общество

Нетрезвого водителя мопеда задержала полиция в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 29 июня в 23:00 в Пушкиногорском районе на 3-ем километре дороги Пушкинские Горы - Велье  полицейские остановили 45-летнего местного  жителя, который  управлял мопедом,  находясь  в  состоянии  алкогольного  опьянения.  По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности. 

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