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Общество

Одна неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс «ПАРК-ПРОФИ - 2017»

Ровно одна неделя одна неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс городской парковки, который состоится 20 июля  в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - 2017» на парковке ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской дивизии, 19). Напомним, заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.

На данный момент заявки на конкурс подали уже 11 псковских водителей, причем двое из них уже имеют опыт участия в псковском конкурсе парковки. Их совокупный стаж за рулем - 91 год!

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарка подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.

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