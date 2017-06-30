Гид «Электробезопасное селфи» подарили детям специалисты «Псковэнерго»

10:17, 30 июня 2017, ПАИ

27 и 29 июня в двух загородных лагерях отдыха и оздоровления - «Дружба» (Стругокрасненский район) и в лагере имени Космонавтов (Печорский район) - прошли интерактивные занятия по электробезопасности. За два дня правила поведения вблизи электросетевых объектов повторили еще 250 ребят младшего, среднего и старшего школьного возраста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Псковэнерго».

На конкретных примерах специалисты «Псковэнерго» объяснили ребятам, как действовать при угрозе поражения электрическим током, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, как выходить из опасной зоны «гусиным» шагом. В качестве поощрительных призов каждый участник мероприятия получил тематическую книжную закладку с правилами электробезопасности и гиды «Электробезопасное селфи».

Занятия проводятся силами специалистов отдела по связям с общественностью и служб охраны труда производственных отделений с привлечением электромонтеров из числа ремонтного персонала. «Таким образом, дети не только повторяют теоретические правила электробезопасности, но и имеют возможность посмотреть спецодежду энергетиков, узнать, как используются средства индивидуальной защиты при работе с энергооборудованием и даже примерить каску, перчатки или боты», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для оформления стендов по безопасности в корпусах лагеря воспитателям и вожатым были переданы красочные плакаты с памятками по основным правилам поведения вблизи энергообъектов.

Интерактивные занятия по электробезопасности в загородных детских лагерях Псковской области проводятся в рамках комплексной профилактической акции, которую организуют совместно специалисты ГУ МЧС России по Псковской области, филиала «Псковэнерго», Центра противопожарной пропаганды, ВДПО и Государственного управления образования региона.

Главная цель комплексного дня электробезопасности, по мнению организаторов, заключается в привитии навыков правильного поведения ребятам, которые в период летних школьных каникул большую часть времени проводят самостоятельно и без контроля взрослых. Кроме того, обеспечивается непрерывный процесс обучения: в течение учебного года школьники изучают правила электробезопасности на уроках ОБЖ, а летом вспоминают и повторяют изученный материал на таких мероприятиях.