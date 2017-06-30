Лучшие футболисты из Псковской области отправятся на всероссийские финалы турнира «Кожаный мяч»

11:18, 30 июня 2017, ПАИ

29 июня в Новосокольниках завершились финальные соревнования областного этапа Всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в старшей возрастной группе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы состязаний.

В финальном матче за первое место победу одержала команда «Стрела» (Псков). Неделей ранее в Порхове определился победитель в средней возрастной группе. Им стала великолукская команда «Экспресс». Лучшие футболисты из Псковской области отправятся в Краснодар и Волгоград на объединенные всероссийские финалы турнира в своих возрастных группах.

Областной финал завершил второй этап соревнований всероссийского детско-юношеского турнира по футболу «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в Пскове. Отборочные матчи 53-го сезона турнира начались в апреле, в них приняли участие более 3350 человек, представлявшие 170 команд области. Путевку на объединенные всероссийские финалы разыграли 6 и 8 лучших команд в средней и старшей возрастных группах соответственно.

В Волгограде и Краснодаре представители Псковской области сразятся с лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны за главный приз – участие в международном футбольном лагере, который пройдет в 2018 году в России. Там ребята смогут представить страну на одноименном турнире юношеских команд из разных стран. Программа лагеря включает тренировки, семинары, игры, турниры и экскурсии. Наставниками юных футболистов станут известные спортивные тренеры и звезды мирового футбола. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.

Отслеживать результаты соревнований можно в режиме онлайн на официальном сайте «Кожаного мяча». Здесь же собрана вся полезная информация о правилах и этапах турнира. О развлекательной программе для болельщиков можно узнать из официального сообщества турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте».