Псков принял участие в XIV Конференции городов-партнеров России и Германии

10:36, 30 июня 2017, ПАИ

В Краснодаре завершается XIV Конференция городов-партнеров России и Германии «Установление контактов - инициация проектов - укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей». Ее участниками стали министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Зигмар Габриэль, представители 46 немецких и более 90 российских городов и сообществ. Псков представляет заместитель главы города, депутат Псковской городской Думы Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На конференции Сергей Лавров объявил о запуске российско-германского перекрестного Года регионально-муниципальных партнерств и о той поддержке, которая будет оказана всем городам, участникам международного сотрудничества. В выступлениях министров иностранных дел двух стран прозвучало намерение определить новые перспективы роста в двухсторонних отношениях.

Совместные проекты Пскова с немецким городом-побратимом Нойсом дважды прозвучали в выступлениях спикеров Конференции как пример делового сотрудничества и реализации продуктивных социальных и культурных связей. С немецкой стороны в конференции принимает участие второй председатель общества дружбы «Нойс - Псков» Харальд Бешотен.

29 июня состоялось обсуждение партнерских взаимоотношений в шести рабочих группах, в том числе: «Экономика: Россия и Германия - вместе строим будущее», «Практический опыт и перспективы муниципального сотрудничества», «Память о прошлом ради будущего - вклад городов-партнеров в культуру памяти в диалоге» и другие.

В ходе работы одной из них «Активные граждане в диалоге: социальные вопросы в рамках партнерств городов» обсуждались новые проекты международного сотрудничества. Особо была отмечена совместная работа с общественно полезным Союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда», в рамках которого в Пскове реализуются социально значимые программы, в том числе проект «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», заместитель директора которого Светлана Андреева также принимает участие в конференции. Немецкое общество представляет здесь господин Бернд Шлебергер.

На рабочих группах упор в развитии отношений городов-партнеров был сделан на проведении массовых мероприятий с вовлечением жителей и социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, Конференция городов-партнеров России и Германии проводится с 1987 года. Первая встреча прошла в Саарбрюккене. Организатором Конференции с 1993 года является Германо-Российский форум. Цели Конференции - поддержание и расширение партнёрских и побратимских связей между городами России и Германии, а также развитие между этими странами межмуниципального сотрудничества в области экономики, культуры, молодёжных обменов и спорта.