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Общество

Совершенствование оказания медпомощи беременным обсудили в администрации Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела заседание рабочей группы, где рассматривался недавний случай смерти роженицы в родильном доме города Пскова. Члены комиссии, куда вошли руководители медицинских учреждений города, врачи-специалисты и председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, заслушали информацию и проанализировали предварительные результаты ведомственной проверки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По предварительному заключению патологоанатома, смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты. Такая патология для женщин детородного возраста является крайне редкой, и диагностика требует специальных видов обследования. В целом, в современной медицинской практике смерть роженицы — редкое явление и каждый случай рассматривается детально и комиссионно, а результаты направляются в Министерство здравоохранения РФ и главным внештатным специалистам.

По данной ситуации проверки продолжаются, но, по предварительной оценке комиссии Госкомитета по здравоохранению и фармации, медицинский персонал действовал в соответствии с утверждёнными правилами.

В рамках заседания члены комиссии обсудили возможность внедрения дополнительных мер сопровождения беременных женщин, которые позволят учитывать все особенности состояния их здоровья, а также совершенствование процесса наблюдения рожениц, входящих в группу риска.

Отметим, что на сегодняшний день в Псковской области выстроена трехуровневая система медпомощи роженицам и беременным женщинам. Так, при наличии рисков при беременности или родах, женщины направляются в лечебные учреждения соответствующего уровня, где имеются все самые современные возможности оказания качественной медицинской помощи.

Кроме того, областные власти при поддержке правительства, Министерства здравоохранения РФ в постоянном режиме проводят комплексную работу по укреплению материально-технической базы родильных отделений, своевременному обновлению медицинского оборудования, повышению квалификации медработников и совершенствованию подхода к оказанию медпомощи.

"Благодаря этим и другим мерам Псковская область на протяжении ряда лет входит в число регионов с низким уровнем материнской смертности. Также отмечена позитивная тенденция снижения младенческой смертности", - отметили в пресс-службе.

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