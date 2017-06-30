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Кавер-группа «RadioBand» выступит с песнями 80-х в День города в Пскове

22 июля в День города Пскова на Октябрьской площади выступит кавер-группа «RadioBand». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы праздника. По просьбам горожан прозвучат песни 1980-х, которые создадут атмосферу танцплощадки того времени. «Это будет 100% Live и живой звук», - заявили организаторы.  

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн». В рамках работы центральной площадки будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки  от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.

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