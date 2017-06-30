Грозы и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 1 июля
1 июля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +18…+23.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.