Грозы и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 1 июля

13:09, 30 июня 2017, ПАИ

1 июля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем: +18…+23.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.