ОНФ организовал уборку мусора в парке поселка Новая Уситва и на берегу озера Белая Струга

12:28, 30 июня 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» организовали субботник по уборке мусора в местах массового отдыха в поселке Новая Уситва в Палкинском районе. Участники акции очистили пляж у озера Белая Струга и убрали мусор на территории центрального парка поселка, где в летнее время отдыхают местные жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Это уже четвертая акция в Палкинском районе, инициированная активистами Народного фронта и реализованная с участием местных жителей. Участники акций ОНФ убирают мусор в местах массового отдыха, а также на прибрежных территориях у водоемов.

«Проведение экологических акций в рамках проекта Народного фронта «Генеральная уборка» становится традицией. С начала летнего сезона мы провели уже четыре субботника в разных волостях Палкинского района. Примечательно, что в акциях ОНФ наравне со взрослыми участвуют и дети. Мы убираем от мусора места активного отдыха, в частности, прибрежную зону у водоемов, где любят отдыхать местные жители, поэтому субботники востребованы», – рассказала член регионального штаба ОНФ, инициатор акции Наталья Плявинская.

Палкинский район включает в себя четыре волости, в каждой из которых есть водоем – излюбленное место отдыха местного населения. В ходе субботников волонтеры не только убирают мусор на прибрежной территории, но и благоустраивают зоны отдыха.

Участники акции Народного фронта в поселке Новая Уситва очистили от мусора пляж у озера Белая Струга. «Мы собрали на территории пляжа отходы бумаги, пластика, бутылки и банки, вытащили из воды у берега затопленную старую лодку и очистили береговую зону от выброшенной из озера тины. После этого мы перешли на второй объект – центральный парк поселка, который привели в порядок перед празднованием дня поселка. В общей сложности мы собрали несколько мешков мусора и скошенной травы. После уборки все вместе пили чай с пирогами, общались, планировали следующие совместные мероприятия», – пояснила Плявинская.

В мероприятии приняли участие местные жители с детьми, а также глава волости и районные депутаты. Инвентарь предоставила волость.

С начала реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок жителями Псковской области нанесено 130 объектов, из которых 42 уже ликвидировано.