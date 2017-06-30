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Общество

По итогам трагедии в Псковской области Российская автофедерация разработает дополнительные рекомендации для гонщиков

Комиссия Российской автомобильной федерации (РАФ), созданная для служебного расследования обстоятельств столкновения двух спортивных автомобилей в Псковской области в мае этого года, пришла к выводу о необходимости разработки «Методических рекомендаций по мерам безопасности при организации тестовых и тренировочных заездов». Как стало известно Псковскому агентству информации, об этом говорится в официальном письме, направленном ответственным секретарем РАФ Светланой Шаховой председателю Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Ивану Штылину.

«Методические рекомендации» планируется утвердить на Совете РАФ по спорту в июле. После этого они будут опубликованы на официальном сайте Российской автомобильной федерации.

Напомним, 17 мая 2017 года в рамках тренировочного заезда перед 3-м этапом Чемпионата России по ралли произошло столкновение двух спортивных автомобилей возле деревни Дольшино Новосокольнического района , в результате которого один человек погиб и 3 получили ранения. Причиной трагедии стало то, что один их экипажей не подчинился требованию судей и выехал навстречу гоночному автомобилю «Мицубиши Лансер» экипажа Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина (Москва).

Для расследования происшествия была создана комиссия госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту, в которую вошли его председатель Иван Штылин и заместитель председателя Алексей Орлов, заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Емельянов, а также президент федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

В своём отчёте комиссия отметила, что в настоящее время отсутствуют утвержденные Российской автомобильной федерацией правила (регламент) проведения тестовых (тренировочных) заездов спортивных автомобилей.

Принимая во внимание происшествие в Псковской области и аналогичные случаи в других регионах страны, комиссия предложила в целях предотвращения в будущем подобных трагических случаев при проведении тестовых (тренировочных) заездов спортивных автомобилей направить обращение в адрес Российской автомобильной федерации с предложением о создании рабочей группы с участием представителей федерации автоспорта Псковской области для разработки правил (регламента) проведения тестовых (тренировочных) заездов спортивных автомобилей на территории Российской Федерации.

Также в письме в РАФ комиссия рекомендовала указать, что в случае, если в ближайшее время такой регламент не будет разработан и принят, администрация Псковской области введет запрет на проведение раллийных соревнований на своей территории.

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