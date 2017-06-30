Круглый стол «Дети – смысл и радость жизни» пройдет в Псковском бизнес-инкубаторе

12:51, 30 июня 2017, ПАИ

7 июля с 15:00 до 17:00 в конференц-зале МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор», состоится круглый стол на тему: «Дети – смысл и радость жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра Пскова.

На круглый стол будут приглашены врачи, психологи, священники, представители центра семьи и общественных организаций, также приглашаются все желающие. По окончании мероприятия Молодежный центр организует бесплатную экскурсию по Псковскому кремлю с посещением Соборного музея на тему «Быт, культура, традиции и семейные ценности в средневековом Пскове».

Справки по телефонам: 56-37-07, 8-911-351-15-01.