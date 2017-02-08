С начала года более трех тысяч псковичей подали заявления о назначении пенсии через Личный кабинет

12:59, 30 июня 2017, ПАИ

С начала 2017 года более 3 тысяч жителей Псковской области подали заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет гражданина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении ПФР по региону.

Число россиян, обратившихся за назначением пенсии через интернет с использованием электронных сервисов Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, увеличилось за пять месяцев этого года почти в пять раз. С января по май через Личный кабинет было подано 582 тысяч электронных заявлений граждан о назначении пенсии и 951 тысяч электронных заявлений о выборе или изменении способа доставки пенсии, что в 4,7 и 4,8 раза выше соответствующих показателей за аналогичный период 2016 года.

В Псковской области с января по май через Личный кабинет было подано 3472 электронных заявления граждан о назначении пенсии и 5403 электронных заявления о выборе или изменении способа доставки пенсии. Кроме того, 265 псковичей обратились с такими заявлениями через единый портал госуслуг.

Личный кабинет на сайте ПФР позволяет обратиться за назначением всех видов пенсий, выплачиваемых ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и накопительную пенсию. Для улучшения качества оказания государственных услуг Пенсионный фонд на постоянной основе расширяет возможности электронного кабинета для граждан, благодаря чему сегодня он охватывает практически все другие выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и другие.

Напомним, что все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый портал на сайте Пенсионного фонда. Портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и так далее), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных данных осуществляется через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Более 22,2 тысяч жителей региона уже воспользовались этой услугой.