В Москве начало работу годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

11:55, 30 июня 2017, ПАИ

Сегодн, 30 июня, в Москве начало работу годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно принимают участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 5 июня 2017 года список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 480 626 счетов с общим количеством акций 23 609 491 112 штук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

По решению Совета директоров ПАО «Газпром» Председателем собрания утвержден Председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания принимают участие члены Совета директоров ПАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы: утверждение годового отчета Общества; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года; о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; утверждение аудитора Общества; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества; о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»; о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»; о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»; о внесении изменений в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром»; об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции; об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр; избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В настоящее время с докладом об итогах деятельности компании в 2016 году выступает Алексей Миллер.